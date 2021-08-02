Российский туроператор TUI заявил об открытии продаж туров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с 9 августа. Такая информация появилась на сайте компании.

Так, стоимость путевок на курорты Египта варьируется от 87 тысяч рублей до 393 тысяч за двоих на семь дней, цены за десятидневный тур начинаются от 93 тысяч рублей для двух человек.