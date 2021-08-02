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Российский туроператор заявил об открытии продаж туров на курорты Египта

Lenta.ru
29 минут назад

Российский туроператор TUI заявил об открытии продаж туров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с 9 августа. Такая информация появилась на сайте компании.

Так, стоимость путевок на курорты Египта варьируется от 87 тысяч рублей до 393 тысяч за двоих на семь дней, цены за десятидневный тур начинаются от 93 тысяч рублей для двух человек.

Ранее в августе межведомственная российская делегация приняла решение по открытию курортов Египта. Российская сторона была удовлетворена мерами «коронавирусной безопасности» в аэропортах, отелях, больницах, изоляторах и отделениях интенсивной терапии Хургады и Шарм-эль-Шейха.

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