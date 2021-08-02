Россиян заподозрили в поджогах турецких лесов

Местные жители заметили двух россиян, которые 31 июля направлялись в сторону горы Тюнектеп в районе Коньяалты. У них в руках было две сумки. Жители сообщили об этом в правоохранительные органы. Вскоре туда прибыли бригады местной полиции и управления по борьбе с терроризмом. В течение часа они осматривали местность и обнаружили туристов, поднимавшихся в гору под опорами канатной дороги.