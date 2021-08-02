Россиян заподозрили в поджогах турецких лесов

Двоих туристов из России доставили в отделение полиции по подозрению в поджогах лесов. Об этом пишет CNN TÜRK.
Местные жители заметили двух россиян, которые 31 июля направлялись в сторону горы Тюнектеп в районе Коньяалты. У них в руках было две сумки. Жители сообщили об этом в правоохранительные органы. Вскоре туда прибыли бригады местной полиции и управления по борьбе с терроризмом. В течение часа они осматривали местность и обнаружили туристов, поднимавшихся в гору под опорами канатной дороги.
Россиян задержали и доставили в полицейский участок. У них проверили паспорта и содержимое сумок.
На данный момент вход в лесные зоны 12 турецких провинций запрещен из-за ситуации с лесными пожарами в стране.
Ранее "Рамблер" сообщал, что почти 100 российских туристов эвакуировали из Бодрума.