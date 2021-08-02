На курортах Северного Кавказа ввели единый ски-пасс

Горные курорты Северного Кавказа "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" выпустили единый ски-пасс, который позволит туристам отдыхать без ограничений. Об этом сообщает Tourdom.

Как рассказали в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа", билет распространяется на будние и выходные дни, а также на новогодние праздники, несмотря на то, что в этот период цены выше. Взрослый абонемент стоит 50 тысяч рублей, детский — 32,5 тысячи. Приобрести ски-пасс туристы могут на официальных сайтах "Архыза", "Эльбруса" и "Ведучи".