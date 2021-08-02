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На курортах Северного Кавказа ввели единый ски-пасс

Анна Арсеньева
1 час назад

Горные курорты Северного Кавказа "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" выпустили единый ски-пасс, который позволит туристам отдыхать без ограничений. Об этом сообщает Tourdom.

На курортах Северного Кавказа ввели единый ски-пасс
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказали в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа", билет распространяется на будние и выходные дни, а также на новогодние праздники, несмотря на то, что в этот период цены выше. Взрослый абонемент стоит 50 тысяч рублей, детский — 32,5 тысячи. Приобрести ски-пасс туристы могут на официальных сайтах "Архыза", "Эльбруса" и "Ведучи".

По словам экспертов, новый билет позволит выбрать направление под прогноз погоды, формат отпуска и настроение.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне устремились на отдых в элитные отели за границей.

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