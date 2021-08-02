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В поджогах турецких лесов заподозрили российских туристов

Lenta.ru
1 час назад

Двоих российских туристов, отправившихся на прогулку по дикой местности недалеко от Антальи, доставили в отделение местной полиции по подозрению в поджогах лесов. Об этом сообщает CNN TÜRK.

В поджогах турецких лесов подозревают россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел 31 июля в районе Коньяалты. Местные жители заметили двух туристов, которые направлялись в сторону горы Тюнектеп через лес с двумя сумками в руках, и сообщили об этом правоохранительным органам.

Вскоре в район прибыли бригады местной полиции и управления по борьбе с терроризмом. Сотрудники служб в течение часа осматривали местность с помощью фототехники и биноклей и заметили двоих туристов, поднимавшихся в гору под опорами канатной дороги.

Путешественников задержали, у них проверили паспорта и содержимое сумок. Позже россиян доставили в полицейский участок для более детального осмотра.

Отмечается, что вход в лесные зоны 12 турецких провинций запрещен из-за пожароопасной ситуации в стране. Также действует запрет на разведение костров на территориях рядом с зелеными массивами.

Ранее сообщалось, что организация «Дети огня» взяла на себя вину за лесные пожары, распространившиеся по территории Турции. Группировка публично объявила себя ответственной за пожары через соцсети, объяснив свои действия борьбой с властями.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары, огонь добрался до курортов Антальи, Бодрума и Мармариса. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджа, из-за пожаров пострадали более 400 человек, восемь человек погибли.

Новости путешествий,МВД,CNN,
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