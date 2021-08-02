Названо условие снижения цен на отдых в Крыму

Член Общественного совета при Министерстве транспорта России Алексей Волков рассказал, что цены на отдых в Крыму могут снизиться из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Алексея Волкова, высокая стоимость отдыха на черноморской побережье обусловлена отсутствием регулирования со стороны государства. Владельцы гостиниц поднимают цены, чтобы заработать "здесь и сейчас" в условиях коронавирусных ограничений и компенсировать понесенные в пандемию убытки.
"Никакого регулирования цен нет. Только осознанность отельеров. Когда есть высокий спрос и поток не меняется, отели повышают цены до предела", — сказал эксперт.
По его словам, на цены могут повлиять только форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия или открытие всех границ. Тогда, как считает Волков, появится конкуренция, что приведет к снижению цен.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам рассказали, как дешево отдохнуть в Крыму.