Названо условие снижения цен на отдых в Крыму

Член Общественного совета при Министерстве транспорта России Алексей Волков рассказал, что цены на отдых в Крыму могут снизиться из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Алексея Волкова, высокая стоимость отдыха на черноморской побережье обусловлена отсутствием регулирования со стороны государства. Владельцы гостиниц поднимают цены, чтобы заработать "здесь и сейчас" в условиях коронавирусных ограничений и компенсировать понесенные в пандемию убытки.

"Никакого регулирования цен нет. Только осознанность отельеров. Когда есть высокий спрос и поток не меняется, отели повышают цены до предела", — сказал эксперт.