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Названо условие снижения цен на отдых в Крыму

Анна Арсеньева
2 часа назад

Член Общественного совета при Министерстве транспорта России Алексей Волков рассказал, что цены на отдых в Крыму могут снизиться из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает РИА Новости.

Названо условие снижения цен на отдых в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Алексея Волкова, высокая стоимость отдыха на черноморской побережье обусловлена отсутствием регулирования со стороны государства. Владельцы гостиниц поднимают цены, чтобы заработать "здесь и сейчас" в условиях коронавирусных ограничений и компенсировать понесенные в пандемию убытки.

"Никакого регулирования цен нет. Только осознанность отельеров. Когда есть высокий спрос и поток не меняется, отели повышают цены до предела", — сказал эксперт.

По его словам, на цены могут повлиять только форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия или открытие всех границ. Тогда, как считает Волков, появится конкуренция, что приведет к снижению цен.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам рассказали, как дешево отдохнуть в Крыму.

Новости путешествий,Алексей Волков,Минтранс РФ,
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