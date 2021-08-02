Россиянам дали советы по покупке дешевого тура в Крым

Российским туристам, планирующим отдых в Крыму, дали несколько советов по покупке дешевого тура. О том, как выгодно купить путевку на полуостров, рассказал в интервью РИА Новости эксперт в курортной сфере Анатолий Тарасенко.

Специалист считает, что самостоятельным путешественникам лучше бронировать поездку заранее, так как из-за высокого спроса выгодных вариантов в текущем курортном сезоне «практически не осталось».

Тем не менее Тарасенко считает, что туристы, предпочитающие «пакетные туры», могут найти дешевые путевки за несколько дней до отправления на курорт. По его мнению, это связано с тем, что люди резко отказываются от путешествий и туроператорам приходится продавать их по сниженной цене.

«Я бы рекомендовал мониторить сайты всех агрегаторов, читать отзывы. Да и в целом, пакетные туры выгоднее», — добавил эксперт.

Также специалист посоветовал выбирать длительные варианты отдыха — от 10 до 14 дней. По его словам, такие поездки обходятся дешевле.