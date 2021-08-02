Россияне устремились на отдых в элитные отели за границей

Туристы из России отдают предпочтение зарубежному отдыху в элитных отелях. Об этом говорит статистика: с января по вторую половину июля 2021 года спрос на отпуск такой категории сильно вырос, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой исследование "Русского экспресса".

В 2021 году на 50% от общего количества туров вырос спрос на путевки на Кипр. В 2021 году спрос на отдых в Хорватии составил 59%.

Помимо этого, высокий спрос на элитный отдых в Греции, Турции, ОАЭ и ряде других стран.

Как считают эксперты, основная причина кроется в повышении стоимости туров из-за значительного сокращения чартерных программ в связи с пандемией коронавируса, дополнительные расходы на ПЦР-тесты, а также падение курса рубля.

"Тур за две тысячи долларов, который раньше обходился туристам в 120 тысяч рублей, сейчас стоит уже 150 тысяч рублей. В результате за границу продолжают летать те, для кого подорожание рублевой стоимости на 20-30 процентов несущественно",

- рассказал генеральный директор "Русского экспресса" Тарас Кобищанов.