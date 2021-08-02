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Эксперт назвал условия снижения цен на отдых в Крыму

Lenta.ru
1 час назад

Цены на отдых в Крыму могут снизиться вследствие форс-мажорных обстоятельств. Такие условия назвал член Общественного совета при Министерстве транспорта России Алексей Волков в интервью РИА Новости.

Эксперт назвал условия снижения цен на отдых в Крыму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, высокая стоимость отдыха на черноморском побережье, в том числе и в Крыму, обусловлена отсутствием регулирования со стороны государства. Волков считает, что владельцы гостиниц поднимают цены, чтобы заработать «здесь и сейчас» в условиях коронавирусных ограничений, а также компенсировать прошлогодние убытки.

«Никакого регулирования цен нет. Только осознанность отельеров. Когда есть высокий спрос и поток не меняется, отели повышают цены до предела», — заявил специалист.

По мнению Волкова, на ситуацию могут повлиять только форс-мажорные обстоятельства, такие как стихийные бедствия или открытие всех границ — это создаст конкуренцию и как следствие приведет к снижению цен.

Тем не менее собеседник агентства выразил надежду, что национальный проект по созданию инфраструктуры и объектов размещения в Крыму, который будет реализован в пятилетней перспективе, сможет изменить сложившиеся обстоятельства.

«Надеемся, что эта инфраструктура привлечет крупных инвесторов, что позволит создать такие условия, что цена будет регулироваться внутри самого Крыма», — добавил спикер.

Новости путешествий,Алексей Волков,Минтранс РФ,РИА Новости,
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