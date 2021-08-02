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Фото блогеров из РФ на фоне пожаров в Турции вызвали гнев

Lenta.ru
2 часа назад

Блогеры из России сфотографировались на фоне лесных пожаров в Турции и вызвали гнев у пользователей сети. Кадры появились в их Instagram-аккаунтах.

Фото блогеров из РФ на фоне пожаров в Турции вызвали гнев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На одном из опубликованных снимков телеведущая и модель Виктория Лопырева позирует в розовом купальнике на фоне дымящихся гор. «Я такая горячая, что аж все вокруг горит», — подписала 38-летняя знаменитость пост. Позже подпись к фотографии была удалена.

Подписчики Лопыревой возмутились кадром в комментариях под публикацией.

«Сзади горят леса, а вы говорите — красиво? Ничего не смущает?», «За вами горят Мармарис, Бодрум и еще 20 городов. Умирают люди, животные. Что вы транслируете? Ничего, кроме неуважения», — высказывались они.

Другая блогерша под ником @Irinawaimer поделилась серией снимков, на которых позирует на фоне дымящегося отеля.

«Тупо по "горящей" путевке праздную свои 22 года», — написала она.

Пользователи сети не оценили юмор девушки и начали писать гневные отзывы под постом. Впоследствии блогерша удалила все комментарии и ограничила к ним доступ.

Новости путешествий,Виктория Лопырева,
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