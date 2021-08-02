Фото блогеров из РФ на фоне пожаров в Турции вызвали гнев

Блогеры из России сфотографировались на фоне лесных пожаров в Турции и вызвали гнев у пользователей сети. Кадры появились в их Instagram-аккаунтах.

На одном из опубликованных снимков телеведущая и модель Виктория Лопырева позирует в розовом купальнике на фоне дымящихся гор. «Я такая горячая, что аж все вокруг горит», — подписала 38-летняя знаменитость пост. Позже подпись к фотографии была удалена.

Подписчики Лопыревой возмутились кадром в комментариях под публикацией.

«Сзади горят леса, а вы говорите — красиво? Ничего не смущает?», «За вами горят Мармарис, Бодрум и еще 20 городов. Умирают люди, животные. Что вы транслируете? Ничего, кроме неуважения», — высказывались они.

Другая блогерша под ником @Irinawaimer поделилась серией снимков, на которых позирует на фоне дымящегося отеля.

«Тупо по "горящей" путевке праздную свои 22 года», — написала она.