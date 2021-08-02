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Россиянин рассказал о заброшенных островах в Дубае

Стелла Шмель
2 часа назад

Турист из России побывал на искусственных островах рядом с Дубаем и объяснил, почему их забросили. Об этом он написал в своем блоге в "Яндекс.Дзен".

Россиянин рассказал о заброшенных островах в Дубае
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С высоты птичьего полета 300 заброшенных островов напоминают "шлепки песка" в Персидском заливе.

Власти хотели создать в этой зоне элитный курорт, но в 2008 году на фоне кризиса запланированное строительство заглохло, не успев начаться. Потому что инвесторы перестали вкладывать деньги в развитие проекта.

Среди минусов жизни на островах автор назвал полную зависимость от материка: на немногочисленные виллы, которые все-таки построили, ежедневно завозят продукты питания, воду и одежду.

Второй минус - качество воды вблизи островов очень плохое из-за камневой насыпи, которая защищает острова от волн. Из-за этого в ней нарушена циркуляция и она "откровенно пованивает".

Ранее "Рамблер" писал, что Эмираты погрязли в собственных свалках.

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