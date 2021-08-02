Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами

Аэропорт города-курорта Анапа переполнился улетающими туристами на фоне вступления новых требований по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

Скопления людей и очереди образовались на вход в само здание, к стойкам регистрации и на посадку. Свободных сидячих мест внутри нет. Многие туристы находятся в здании без защитных масок.

По информации агентства, россияне массово покидают курорт из-за новых ограничений по COVID-19, которые начали действовать в Краснодарском крае с 1 августа.