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Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами

Lenta.ru
45 минут назад

Аэропорт города-курорта Анапа переполнился улетающими туристами на фоне вступления новых требований по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Скопления людей и очереди образовались на вход в само здание, к стойкам регистрации и на посадку. Свободных сидячих мест внутри нет. Многие туристы находятся в здании без защитных масок.

По информации агентства, россияне массово покидают курорт из-за новых ограничений по COVID-19, которые начали действовать в Краснодарском крае с 1 августа.

Согласно новым требованиям, при заселении в гостиницу россияне будут обязаны предъявить либо отрицательный ПЦР-тест вместе с медотводом от прививки, либо справку о перенесенном коронавирусе, при этом со дня выздоровления должно пройти меньше полугода, либо сертификат о вакцинации или прохождении ее первого этапа. Отмечается, что теперь предъявления отрицательного теста на коронавирус недостаточно, чтобы заселиться в отель.

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