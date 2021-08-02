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Россиянин раскрыл историю заброшенных островов в Дубае

Lenta.ru
48 минут назад

Российский турист побывал на искусственных островах недалеко от Дубая и объяснил, почему они заброшены. Историю одного из самых амбициозных проектов ОАЭ мужчина раскрыл в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин раскрыл историю заброшенных островов в Дубае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, с воздуха архипелаг из 300 островов напоминает «шлепки песка» посреди Персидского залива — признаки цивилизации встречаются только на некоторых из них.

Изначально власти планировали создать на этом месте элитный курорт — побережье эмирата составляет 62 километра, поэтому земля у моря в ОАЭ имеет высокую ценность, подчеркивает путешественник.

Однако в 2008 году из-за финансового кризиса запланированное строительство роскошных вилл и бунгало так и не успело начаться — инвесторы перестали вкладывать деньги в развитие проекта.

Блогер перечислил главные минусы архипелага. Так, несмотря на удаленность от берега, острова полностью зависят от Дубая — еда, питьевая вода и вещи первой необходимости ежедневно завозятся на немногочисленные виллы из города.

Кроме того, автор статьи указал на качество воды. Из-за насыпи из камней, защищающей курорт от волн, ее циркуляция нарушена, отчего море «откровенно пованивает».

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