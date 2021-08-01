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На Кубани ужесточили правила заселения в отели

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад

На Кубани с 1 августа ужесточили правила заселения в отели. Об этом сообщает РИА Новости.

На Кубани ужесточили правила заселения в отели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно новым требованиям, при заселении россияне будут обязаны предъявить либо отрицательный ПЦР-тест вместе с медотводом от прививки, либо справку о перенесенном коронавирусе, при этом со дня выздоровления должно пройти меньше полугода, либо сертификат о вакцинации или прохождении ее первого этапа. Отмечается, что теперь предъявления отрицательного теста на коронавирус недостаточно, чтобы заселиться в гостиницу.

При этом путешественники могут по прибытии в отель Краснодарского края подписать добровольное согласие на прохождение вакцинации от COVID-19. В таком случае при заселении им будет достаточно предъявить только ПЦР-тест. При подписании согласия на добровольную вакцинацию человек обязан пройти ее в течение трех дней со дня вселения.

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