Почти 100 российских туристов эвакуировали из Бодрума

Почти сотню россиян эвакуировали из Бодрума из-за лесных пожаров в Турции. Их временно разместили в других отелях, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.
Из-за лесного пожара было принято решение об эвакуации постояльцев трех отелей в качестве меры предосторожности.
"Около 15.00 (мск) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей".
Сообщается, что жизни российских туристов ничего не угрожает, они обеспечены всем необходимым.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка в Турции раскрыла реальную обстановку с пожарами.