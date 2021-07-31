Почти 100 российских туристов эвакуировали из Бодрума

Почти сотню россиян эвакуировали из Бодрума из-за лесных пожаров в Турции. Их временно разместили в других отелях, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

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Из-за лесного пожара было принято решение об эвакуации постояльцев трех отелей в качестве меры предосторожности.

"Около 15.00 (мск) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей".

Сообщается, что жизни российских туристов ничего не угрожает, они обеспечены всем необходимым.