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Почти 100 российских туристов эвакуировали из Бодрума

Стелла Шмель
32 минуты назад

Почти сотню россиян эвакуировали из Бодрума из-за лесных пожаров в Турции. Их временно разместили в других отелях, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

Почти 100 российских туристов эвакуировали из Бодрума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за лесного пожара было принято решение об эвакуации постояльцев трех отелей в качестве меры предосторожности.

"Около 15.00 (мск) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей".

Сообщается, что жизни российских туристов ничего не угрожает, они обеспечены всем необходимым.

Ранее "Рамблер" писал, что россиянка в Турции раскрыла реальную обстановку с пожарами.

Новости путешествий,РИА Новости,
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