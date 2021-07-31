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Россиянка рассказала о «пепелище» на турецком курорте

Lenta.ru
55 минут назад

Российская туристка рассказала об обстановке на турецком курорте Мармарис, где вспыхнули лесные пожары. Путешественница поделилась подробностями с Telegram-каналом «РЕН ТВ|Новости».

Россиянка рассказала о «пепелище» на турецком курорте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина сняла на видео вид с пляжа. В кадр попали лодки и участок сгоревшей суши. «Это все, что горело вчера. Там просто все сгорело, там просто пепелище одно», — пояснила туристка. Она добавила, что над охваченными огнем территориями летают вертолеты и пытаются потушить возгорание.

По словам россиянки, службы тушат пожар на протяжении трех дней. Из-за возгорания комнаты покрылись пеплом, а жители не смогли выйти на улицу и стали ощущать першение в горле. Ранее туристов эвакуировали, попросив взять документы и необходимые вещи. Женщина подчеркнула, что боится спать из-за опасности задохнуться. Она надеется, что специалистам удастся потушить хотя бы один из очагов.

Лесные пожары по всей территории Турции вспыхнули в конце июля. В стране зафиксировали аномальную жару — температура поднималась выше 40 градусов. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, где над жилыми домами повисли клубы черного дыма.

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