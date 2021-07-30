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Названы сроки возвращения в отели Турции после эвакуации

Lenta.ru
1 час назад

Российские туристы, эвакуированные из турецких отелей из-за лесных пожаров, смогут вернуться в номера в течение дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России.

Названы сроки возвращения в отели Турции после эвакуации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в дипмиссии назвали возможные сроки возвращения россиян в гостиницы Антальи, где они изначально отдыхали. Как заявили в генконсульстве, пожарная опасность миновала регион.

Ранее, 30 июля, генконсульство России в Анталье предупредило о возможной эвакуации россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции. Отмечается, что пострадавших российских граждан в результате лесного пожара в районе курортного Мармариса нет.

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