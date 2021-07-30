Названы сроки возвращения в отели Турции после эвакуации

Российские туристы, эвакуированные из турецких отелей из-за лесных пожаров, смогут вернуться в номера в течение дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России.

Так, в дипмиссии назвали возможные сроки возвращения россиян в гостиницы Антальи, где они изначально отдыхали. Как заявили в генконсульстве, пожарная опасность миновала регион.