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Стюардессы рассказали, как часто встречают дебоширов

Lenta.ru
1 час назад

Раскрыта частота встреч бортпроводников с агрессивными пассажирами. Как сообщает CNBC, 84 процента стюардесс имели дело с дебоширами во время работы.

Стюардессы рассказали, как часто встречают дебоширов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2021 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) получило около 3,6 тысячи жалоб на неадекватных путешественников от членов экипажей. При этом в 17 процентах инцидентов бортпроводники получали физические травмы. Например, в одном из сообщений речь шла о пассажире, который выбил стюардессе два зуба.

Уточняется, что более четверти конфликтов происходит из-за отказов пассажиров надевать защитные маски во время полета. При этом большинство инцидентов связано со злоупотреблением алкогольными напитками.

Кроме того, около 60 процентов инцидентов сопровождались словесными нападками на сотрудников авиакомпании — язвительностью, грубостью и угрозами.

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