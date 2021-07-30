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В Дагестане туристов попросили не носить шорты и юбки

Lenta.ru
1 час назад

В Дагестане выпустили памятку с советами для туристов, приезжающих в республику на отдых. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает портал «Национальный акцент».

В Дагестане туристов попросили не носить шорты и юбки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В буклете, в частности, рассказывается о традициях Дагестана, а также о правилах поведения в горах и мечетях. Так, приезжающим следует соблюдать особый этикет при посещении религиозных объектов и с уважением относиться к местной культуре.

В отдельном пункте даются рекомендации относительно гардероба: так, мужчинам советуют не надевать шорты, а женщинам — платья и юбки выше колена, а также блузки из прозрачной ткани или с глубокими вырезами.

Также туристам рекомендуют не курить в общественных местах, не употреблять алкоголь и не появляться в нетрезвом виде на людях. Кроме того, в памятке указаны телефоны экстренных служб.

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