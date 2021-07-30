В Греции отметили высший уровень опасности COVID

Уточняется, что острова Южного Эгейского моря «окрасились» в темно-красный цвет на карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний COVID-19 из-за резкого роста числа заболевших в регионе. Высокий риск заражения коронавирусом отмечен на 13 островах популярной среди россиян пляжной страны. Среди них — Родос , Иос, Санторини и Миконос .

Также отмечается, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике власти решили усилить присутствие полиции на островах для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением заболевания.