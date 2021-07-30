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В Греции отметили высший уровень опасности COVID

Lenta.ru
2 часа назад

Курорты греческих островов отмечены высшим уровнем коронавирусной опасности. Об этом сообщает Express.

В Греции отметили высший уровень опасности COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что острова Южного Эгейского моря «окрасились» в темно-красный цвет на карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний COVID-19 из-за резкого роста числа заболевших в регионе. Высокий риск заражения коронавирусом отмечен на 13 островах популярной среди россиян пляжной страны. Среди них — Родос, Иос, Санторини и Миконос.

Также отмечается, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике власти решили усилить присутствие полиции на островах для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением заболевания.

«Миконос и Иос находятся в одном шаге от ужесточения ограничений для борьбы с COVID-19. Ситуация также вызывает обеспокоенность на Закинфе, Тиносе, Лефкаде, Санторини, Паросе и Родосе», — рассказал заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалис в интервью The Guardian.

Новости путешествий,The Guardian,
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