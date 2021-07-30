В Крыму из-за медузы перевернулось судно с туристами

Десять туристов перевернулись на прогулочном судке, которое находилось у берегов Крыма. Виной всему стала медуза, сообщает пресс-служба Крымского ЛУМВД России на транспорте.
"Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге десять туристов оказались в воде",
— говорится в заявлении пресс-службы.
Происшествие случилось в Севастополе неподалеку от мыса Фиолент у грота Дианы.
Людей из воды удалось вытащить с помощью двух лодок, которые в тот момент проходили мимо. Пассажиров доставили на берег, пострадавших нет.
Ранее "Рамблер" писал про 7 туристических мест, которых на самом деле не существует.