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В Крыму из-за медузы перевернулось судно с туристами

Стелла Шмель
2 часа назад

Десять туристов перевернулись на прогулочном судке, которое находилось у берегов Крыма. Виной всему стала медуза, сообщает пресс-служба Крымского ЛУМВД России на транспорте.

В Крыму из-за медузы перевернулось судно с туристами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге десять туристов оказались в воде",

— говорится в заявлении пресс-службы.

Происшествие случилось в Севастополе неподалеку от мыса Фиолент у грота Дианы.

Людей из воды удалось вытащить с помощью двух лодок, которые в тот момент проходили мимо. Пассажиров доставили на берег, пострадавших нет.

Ранее "Рамблер" писал про 7 туристических мест, которых на самом деле не существует.

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