В Крыму из-за медузы перевернулось судно с туристами

«Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге десять туристов оказались в воде», — говорится в заявлении пресс-службы.