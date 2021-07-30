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В Крыму из-за медузы перевернулось судно с туристами

Lenta.ru
30 минут назад

Прогулочное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы. Об этом сообщает пресс-служба Крымского ЛУМВД России на транспорте.

В Крыму из-за медузы перевернулось судно с туристами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел в Севастополе в районе мыса Фиолент у грота Дианы. Во время морской прогулки отдыхающие, находящиеся на судне, заметили в воде медузу.

«Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге десять туристов оказались в воде», — говорится в заявлении пресс-службы.

На помощь отдыхающим пришли две проходящие рядом лодки. Людей достали из воды и доставили их на берег. Пострадавших нет.

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