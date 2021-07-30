Россиянин раскрыл впечатления от "крымских Мальдив"

Путешественник из России побывал на пляже на косе Беляус. Это место также известно как "Крымские мальдивы". У туриста были противоречивые впечатления, которыми он поделился в личном блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ехать до пляжа нужно через "глухомань". Вокруг - заброшенные фермы, разбитые дороги и бескрайние поля. Приехав на место, россиянин разместился в гостевом доме. Номер был с собственной террасой.

Несмотря ни на что, первое впечатление от пляжа было негативным, так как место ему не показалось хоть чем-то напоминающим Мальдивы.

Впоследствии его мнение поменялось: он оценил отсутствие водорослей и больших камней, пологий спуск и прозрачную воду.