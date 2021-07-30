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Россиянка назвала недостатки боковушки у туалета

Lenta.ru
2 часа назад

Россиянка проехалась на боковушке у туалета нового фирменного поезда «Белые ночи» и назвала его главные минусы. Впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка назвала недостатки боковушки у туалета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам туристки, билет на поезд в Вологду она покупала за два дня до поездки — свободных мест почти не было и ей досталась верхняя полка у туалета. Автор отметила, что предвкушала в путешествии «веселуху».

Главным недостатком россиянка назвала сократившееся расстояние между верхней полкой и потолком, из-за чего теперь невозможно принимать полусидящее положение.

«Я не рекомендую ехать на верхней полке тем, у кого клаустрофобия. Реально чувство, что потолок давит сверху и вы не можете выпрямиться», — возмутилась она.

Тем не менее туристка выделила достоинства нового состава — столики с шахматной доской, индивидуальные розетки, «приличные» уборные и плотно закрывающаяся дверь к туалетам, благодаря которой до пассажиров почти не доносятся неприятные запахи.

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