Россиянка назвала недостатки боковушки у туалета

Россиянка проехалась на боковушке у туалета нового фирменного поезда «Белые ночи» и назвала его главные минусы. Впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, билет на поезд в Вологду она покупала за два дня до поездки — свободных мест почти не было и ей досталась верхняя полка у туалета. Автор отметила, что предвкушала в путешествии «веселуху».

Главным недостатком россиянка назвала сократившееся расстояние между верхней полкой и потолком, из-за чего теперь невозможно принимать полусидящее положение.

«Я не рекомендую ехать на верхней полке тем, у кого клаустрофобия. Реально чувство, что потолок давит сверху и вы не можете выпрямиться», — возмутилась она.