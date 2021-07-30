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Россиянин рассказал, что происходит на «крымских Мальдивах»

Lenta.ru
1 час назад

Россиянин посетил пляж на косе Беляус, известный как «крымские Мальдивы», и назвал курорт чудом. Своими впечатлениями мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин раскрыл впечатления от «крымских Мальдив»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитое место располагается в 66 километрах от Евпатории, однако, по словам автора, ехать до него придется через «глухомань» — заброшенные фермы, разбитые дороги и широкие поля.

Прибыв на «островок цивилизации», турист приятно удивился размещению в гостевом доме, в частности, собственной террасе просторного номера, которая выходила на зеленый двор.

Как рассказал путешественник, сперва он разочаровался пляжем. Несмотря на широкий берег с мелким песком, место не показалось ему впечатляющим и хоть чем-то напоминающим Мальдивы.

Тем не менее, спустя время мнение мужчины поменялось. Он отметил отсутствие булыжников и водорослей при заходе в море и прозрачную воду. «Это чудо, это фантастика! Ни на одном курорте я такого не видел», — написал он.

Среди минусов блогер выделил невозможность уединиться и низкую температуру воды, из-за которой ему не хотелось купаться дольше пяти минут.

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