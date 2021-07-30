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В АТОР назвали среднюю цену тура в Египет для россиян

News.ru
3 часа назад

Цена туров на курорты Египта для россиян в среднем составляет от 70 тысяч до 120 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Дождь».

В АТОР назвали среднюю цену тура в Египет для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сейчас цены <...> турпакетов [в Египет] в среднем от 70 до 120 тыс. рублей. Это отели три, четыре, пять звёзд. Неделя на двоих, включая перелёт, отель по системе «всё включено», это очень бюджетные цены для такого класса отдыха, — пояснил Горин.

Он отметил, что в настоящее время спрос у россиян на отдых в Египте высокий. Вице-президент АТОР считает, что при наступлении в Средиземноморье прохладной погоды турпоток станет увеличиваться.

Наши египетские партнёры говорят о том, что готовы принять до 1 млн наших туристов, — подчеркнул Горин.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
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