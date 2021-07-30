В АТОР назвали среднюю цену тура в Египет для россиян

Сейчас цены <...> турпакетов [в Египет] в среднем от 70 до 120 тыс. рублей. Это отели три, четыре, пять звёзд. Неделя на двоих, включая перелёт, отель по системе «всё включено», это очень бюджетные цены для такого класса отдыха, — пояснил Горин.