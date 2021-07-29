Приезжающим из-за границы россиянам продлили срок сдачи тестов

Результат теста на COVID-19 для непривитых и не болевших коронавирусной инфекцией российских туристов, приезжающих из-за границы, необходимо загрузить на портал "Госуслуги" в течение четырех дней со дня прибытия в страну. Об этом сообщается в постановлении Главного государственного санитарного врача России, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В том случае, если в течение последних 12 месяцев была сделана прививка против коронавируса или есть сведения о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании сдавать тест не нужно. Однако информацию об этом все равно необходимо загрузить на портал "Госуслуги" в течение четырех дней со дня прибытия в страну.