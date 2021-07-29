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Приезжающим из-за границы непривитым россиянам продлили срок сдачи тестов

Газета.Ru
20 минут назад

Результат теста на COVID-19 для непривитых и не болевших коронавирусной инфекцией российских туристов, приезжающих из-за границы, необходимо загрузить на портал "Госуслуги" в течение четырех дней со дня прибытия в страну. Об этом сообщается в постановлении Главного государственного санитарного врача России, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Приезжающим из-за границы россиянам продлили срок сдачи тестов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации", — говорится в постановлении.

Российским гражданам необходимо пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и до получения результата соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания, уточняется в документе.

В том случае, если в течение последних 12 месяцев была сделана прививка против коронавируса или есть сведения о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании сдавать тест не нужно. Однако информацию об этом все равно необходимо загрузить на портал "Госуслуги" в течение четырех дней со дня прибытия в страну.

Ранее Роспотребнадзор изменил требования по изоляции россиян, вернувшихся из-за границы.

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