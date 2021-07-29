Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россияне устремились в Турцию вопреки лесным пожарам

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад

Российские туристы не отказываются от путевок в Турцию вопреки лесным пожарам, которые бушуют в стране последние несколько дней. Об этом сообщает портал URA.RU.

Россияне устремились в Турцию вопреки лесным пожарам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам первого вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимира Канторовича, массовой отмены бронирований не наблюдается. Россияне устремились на курорты, несмотря на сообщения об эвакуации в Мармарисе, Бодруме и Анталье.

Схожей позиции придерживается вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он отметил, что пожары происходят почти каждый год, и, несмотря на сложную ситуацию в отдельных регионах, пламя редко подбирается к отелям. В зоне опасности обычно находятся жилые районы.

«Вы знаете, наши туристы так долго ждали Турцию, что пока такого нет», — добавил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Ранее в июле стало известно, что по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья. Также в стране зафиксирована аномальная жара — температура превышает 40 градусов.

Новости путешествий,Сергей Голов,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители