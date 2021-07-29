Россиянке отказали в заселении в отель Туниса

Российской туристке, приехавшей на популярный курорт Туниса, отказали в заселении в забронированный отель и предложили остановиться в другой гостинице. Об этом сообщает TourDom.ru.

Девушка рассказала порталу, что 27 июля она прилетала на остров Джерба. В трансфере по пути в отель она узнала, что ее и еще несколько других россиян заселят в другую гостиницу — гид объяснил эту ситуацию политической нестабильностью в стране. Также, по его словам, забронированный объект проживания временно приостановил прием туристов.

При этом при покупке тура россиянка специально выбрала данный отель, так как была там ранее. Путешественнице сообщили, что заново переселиться невозможно, поскольку ее брони больше не существует. На выяснение обстоятельств отказа девушка потратила один день недельного отпуска.

Представитель туроператора, продавшего россиянке путевку, сообщил, что при заселении туристов в отель произошли технические проблемы. Клиентам пообещали, что на следующий день их разместят в забронированной гостинице.

Специалисты портала также напомнили, что в случае замены отеля туристы могут либо согласиться на предлагаемую альтернативу, либо отказаться и заехать в желаемый объект размещения за свой счет. Понесенные при этом расходы на проживание и питание можно предъявить туроператору.