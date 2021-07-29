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Названы самые живописные пляжи России

Lenta.ru
27 минут назад

Халактырский пляж на Камчатке назвали самой живописной прибрежной территорией России. Об этом стало известно из рейтинга глобального маркетплейса для автодорожных поездок BlaBlaCar, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Названы самые живописные пляжи России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, согласно описанию аналитиков, Халактырский пляж, омываемый Тихим океаном, удивляет посетителей черным песком, появившемся благодаря извержениям трех вулканов: Авачинского, Козельского и Корякского. Кроме того, здесь можно увидеть самые большие в стране волны, особенно зрелищные во время шторма.

Второе место среди наиболее живописных пляжей заняло побережье поселка Прасковеевка в Краснодарском крае. Эффектность пейзажу добавляет скала «Парус» с внушительным отверстием внутри. Согласно одному из преданий, оно было пробито пушечным ядром во времена Кавказской войны.

На третьем месте расположились виды, открывающиеся с пляжей Кронштадта — бескрайний горизонт Финского залива прерывается очертаниями военных фортов.

Кроме того, в топ-5 вошли пляжи Куршской косы в Калининградской области, которые тянутся вдоль узкого перешейка суши на сто километров — от Зеленоградска до литовской границы.

Пятерку лидеров замыкает Спортивная набережная во Владивостоке, с которой можно полюбоваться Японским морем. Даже в крепкий мороз вода в некоторых местах не замерзает до конца, а в неспокойную погоду тайфуны поднимают волны до четырех метров.

Ранее в июле в России составили рейтинг лучших нудистских пляжей. По данным опроса сервиса TVIL.RU, первое место занял пляж в крымском Коктебеле (22 процента голосов), второе место — пляж в Дивноморском, Геленджик (17 процентов), третье — крымская Лисья Бухта (14 процентов).

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