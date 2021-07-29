Названы самые живописные пляжи России

Халактырский пляж на Камчатке назвали самой живописной прибрежной территорией России. Об этом стало известно из рейтинга глобального маркетплейса для автодорожных поездок BlaBlaCar, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно описанию аналитиков, Халактырский пляж, омываемый Тихим океаном, удивляет посетителей черным песком, появившемся благодаря извержениям трех вулканов: Авачинского, Козельского и Корякского. Кроме того, здесь можно увидеть самые большие в стране волны, особенно зрелищные во время шторма.

Второе место среди наиболее живописных пляжей заняло побережье поселка Прасковеевка в Краснодарском крае. Эффектность пейзажу добавляет скала «Парус» с внушительным отверстием внутри. Согласно одному из преданий, оно было пробито пушечным ядром во времена Кавказской войны.

На третьем месте расположились виды, открывающиеся с пляжей Кронштадта — бескрайний горизонт Финского залива прерывается очертаниями военных фортов.

Кроме того, в топ-5 вошли пляжи Куршской косы в Калининградской области, которые тянутся вдоль узкого перешейка суши на сто километров — от Зеленоградска до литовской границы.

Пятерку лидеров замыкает Спортивная набережная во Владивостоке, с которой можно полюбоваться Японским морем. Даже в крепкий мороз вода в некоторых местах не замерзает до конца, а в неспокойную погоду тайфуны поднимают волны до четырех метров.