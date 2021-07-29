Отдыхающие в Мармарисе раскрыли правду о ситуации с пожарами

Российские туристы, отдыхающие на курортах в Мармарисе, раскрыли правду о ситуации с лесными пожарами. По словам путешественников, часть отдыхающих выходит на пляж с чемоданами, однако в целом паники в городе нет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как рассказала одна из туристок по имени Наталья, в части гостиниц, расположенных в горах, началась эвакуация.

«Горят отели, у нас тоже отель в горах, мы в отель не ходили еще, потому что он далеко, не знаем — цело, нецело», — рассказала женщина и уточнила, что в настоящее время в город не пускают туристические автобусы, а улицы перекрыты.

Другая отдыхающая — Александра Р. — сообщила, что территория, охваченная пожарами, была небольшой и все уже почти потушено.

«Здесь бывают возгорания, но пожарные службы оперативно реагируют. И отельная линия почти не соприкасается с лесом. Горело часа три», — сообщила она.