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Сотрудница отеля в Турции рассказала об эвакуации

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад

Сотрудница отеля в Бодруме, постояльцев которого эвакуировали, рассказала об опасности, грозившей туристам из-за лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудница отеля в Турции рассказала об эвакуации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, в двух отелях, расположенных по соседству, было в общей сложности около пяти тысяч человек, включая гостей и персонал.

«Эвакуация началась как раз, когда у нас была пересменка. И на нас идет огромный пожар! Его потушить будет очень сложно», — отметила она.

Ранее в июле в одном из отелей Бодрума началась эвакуация из-за угрозы пожаров. По словам очевидцев, пламя уже подобралось к местам отдыха, где в том числе находятся российские туристы.

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