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Саакашвили обвинил россиян в распространении COVID-19 в Грузии

Daily Storm
39 минут назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что коронавирус распространили в стране искусственно российские туристы. По его словам, организовал кампанию по массовому заражению основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Саакашвили обвинил россиян в распространении COVID-19 в Грузии
Фото: Daily StormDaily Storm

«Его [Иванишвили] планы, конечно, понятны... В августе он намерен закрыть оппозиционные СМИ, пока весь мир и часть грузин будут в отпуске, затем он намерен ввести ограничения под видом COVID-19, чтобы запугать людей. COVID-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус», – заявил экс-президент на своей странице в Facebook.

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Новости путешествий,Михаил Саакашвили,
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