Саакашвили обвинил россиян в распространении COVID-19 в Грузии

«Его [Иванишвили] планы, конечно, понятны... В августе он намерен закрыть оппозиционные СМИ, пока весь мир и часть грузин будут в отпуске, затем он намерен ввести ограничения под видом COVID-19, чтобы запугать людей. COVID-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус», – заявил экс-президент на своей странице в Facebook.