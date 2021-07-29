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"Где беженцы": реклама для туристов возмутила турков

Lenta.ru
32 минуты назад

Канал Go Türkiye, принадлежащий Министерству по туризму Турции, опубликовал рекламный ролик об отдыхе в Стамбуле и вызвал гнев пользователей сети. Видео доступно на YouTube-канале.

"Где беженцы": реклама для туристов возмутила турков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах показаны достопримечательности популярного среди туристов города, сувенирные лавки, дорогие рестораны, роскошные гостиницы и люксовые автомобили.

Ролик, набравший 1,1 тысячи лайков и три тысячи дизлайков, разозлил пользователей сети — комментаторы заявили, что показанные места и атмосфера не соответствуют реальной жизни в Турции.

«Вы показываете все то, против чего сами же и боретесь в нашей стране. Это лицемерно», «Мне кажется забавным, что в правительстве сидят жесткие исламисты, а туристам вы показываете то, что вы хотите искоренить», «О какой ночной жизни вы говорите? О музыке, которая запрещена указами? О налоге на алкоголь?», «Видео не отражает реальности. Ничего из жизни не показано. Где афганские и сирийские беженцы, заполонившие город?», — возмущались они.

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