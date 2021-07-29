Болгария отменила ПЦР-тестирование для привитых россиян

"В соответствии с распоряжением министра здравоохранения в Болгарии с 29 июля введены временные противоэпидемические меры. Россия определена как государство, которое попадает в оранжевую зону риска, - сообщили ТАСС. - Лица, прибывающие из данной зоны, могут быть допущены на территорию Болгарии только при предоставлении одного из документов: действующего цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или аналогичного документа, показывающего данные, соответствующие сертификату ЕС [о прохождении вакцинации], отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну или отрицательного теста на антиген, проведенного за 48 часов до прибытия в страны".