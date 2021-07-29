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Отдыхающая в Турции пожаловалась на ситуацию с пожарами

Lenta.ru
1 час назад

Россиянка, приехавшая отдыхать на турецкий курорт Сиде, рассказала о ситуации с лесными пожарами. Ее видеообращение публикует RT в своем Telegram-канале.

Отдыхающая в Турции пожаловалась на ситуацию с пожарами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница сообщила, что небо над ее отелем покрыто смогом от дыма горящих лесов, а в воздухе стоит «прокопченный» запах. Также она пожаловалась на падающий пепел, который пачкает одежду и полотенца туристов, оставленные на балконах гостиницы.

«Кругом такая дымка очень неприятная, потому трудно дышать и режет глаза», — уточнила девушка.

Помимо прочего, россиянка отметила, что с пяти-шести часов утра в небе начинают летать вертолеты пожарной службы. Тем не менее, путешественница заявила, что пока туристы находятся на территории отеля, и «паники особой нет».

«Настроение, естественно, никакое. Потому что ни купаться, ни загорать невозможно. Просто сидим на пляже», — добавила она.

29 июля на популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация отелей из-за лесных пожаров. Власти города объявили о профилактической эвакуации туристов и местных жителей из гостиниц, рядом с которыми бушуют мощные лесные пожары.

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