Египет российского туриста не спасет: появились неожиданные проблемы

9 августа впервые за долгое время российские самолеты наконец-то возьмут курс на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Этого события давно поджидают и отпускники, и туротрасль России и Египта: первым прямое авиасообщение с египетским красноморским побережьем сулит снижение затрат на пляжный отдых, а турфирмам и принимающей стороне — рост турпотока и, соответственно, доходов. Но, как выясняется, ликовать рано: небо над египетскими курортами не совсем безоблачно.

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Что может помешать россиянам комфортно и недорого отдохнуть в Стране Пирамид, мы выяснили с помощью всех заинтересованных сторон.

О важности для отрасли прямых чартеров из российских городов на египетские курорты отечественные туроператоры говорят с сентября 2020-го года – с того самого дня, когда Россия в принципе возобновила прерванное из-за пандемии авиасообщение с Египтом. Однако до сих пор из РФ в Страну Пирамид выполнялись только регулярные рейсы: трижды в неделю по маршруту Москва-Каир. Как подсчитали туроператоры, перелет регулярным рейсом до столицы и самостоятельный проезд до курортов удорожает для российского отпускника египетские каникулы почти вдвое.

В столичной турфирме уверяют, что небо над египетскими курортами для чартеров «отрасли сейчас нужно как воздух»:

— До побережья от Каира далеко, и ехать туда самостоятельно на местном транспорте – не только дорого, но и небезопасно. Только билет в «эконом-класс» регулярного рейса Москва-Каир обойдется в сумму от 30 до 40 тыс руб плюс внутренняя логистика. В то время как на базе чартерного перевозчика неделя на двоих в египетских 3 звездах у самого красного моря — 70 тыс руб, в 4-х — 80-90 тыс, а за 120 можно неделю вдвоем расслабляться по системе «все включено» в самом лучшем «пятизвезднике». Сопоставимая цена сейчас только на туры в Турцию, все остальное дороже. Но в Турции вспышка и ковида, и лесных пожаров

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) напоминают, что на счетах отечественных туроператоров заморожено более 7 млрд руб, принадлежащих российским туристам, чья поездка не состоялась из-за пандемийных ограничений. По данным АТОР, из миллиона перенесенных туров 700 тысяч туров выполняются, а по 300 тысячам туров вопрос все еще решается, так как трудно найти альтернативу, по соотношению цена/качество равнозначную Турции. И тут египетские курорты могли бы стать палочкой-выручалочкой – но только при условии увеличения как числа регулярных рейсов в Страну Пирамид (3 раза в неделю и только из Москвы – это очень мало), так и запуска чартеров.

И вот, наконец, туротрасль услышали: 8 июля 2021-го года президент отменил запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты, введенный в 2015-м году после катастрофы над Синаем российского чартера Шарм-эль-Шейх-Санкт-Петербург. 23 июля оперштаб принял решение о возобновлении прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. А к 30 июля российская делегация завершила проверку уровня ковид-безопасности на египетских курортах, включая аэропорты, с выводом, что «снижение числа заразившихся коронавирусом в Египте за последнее время свидетельствует о безопасности и эффективности противоэпидемиологической политики страны». Результат – 9 августа российские борта наконец возьмут курс на египетскую ривьеру. Но только никто не ликует – ни туроператоры, ни туристы: разрешение на полеты на самое Красное море получили совсем не те, кто спасет загнанного в угол российского туриста.

— Дело в том, что чартеры так и не запустили, — поясняют в столичной турфирме. – Допуск к полетам в Хургаду и Шарм запросили 9 перевозчиков с вылетами из 39 российских городов, но получил только один, с вылетом из Москвы. И этот перевозчик работает только с одним туроператором – самым крупным в РФ.

— То есть остальные туроператоры и перевозчики остались не у дел?

— Не только они, но и туристы тоже! Смотрите, перевозчику дали допуск на 5 вылетов в Хургаду и 5 в Шарм. Итого – 10 рейсов в курортную зону Египта в неделю, все из Москвы. Еще 10 рейсов в неделю может осуществлять египетский перевозчик. Значит, за месяц оба перевозчика смогут доставить на египетские курорты примерно 30 тыс россиян. При том, что пропускная способность, к примеру, Хургады – 150 тыс гостей в месяц. Для сравнения: на турецкие курорты только в неделю прилетает более 100 тыс наших туристов. А 30 тыс отпускников за весь август – это капля в море. При том, что равноценную замену Турции ждут более 300 тыс россиян.

— Как минимум, 300 тысяч туристов могли бы реализовать свои перенесенные туры, поехав отдыхать в Египет, — подтверждают в АТОР, оценивая отложенные путешествия.

— Я бы с радостью потратила эти деньги на Шарм в сентябре, — говорит москвичка, отменяющая сейчас поездку в Сиде с 5 августа из-за охвативших турецкие курорты лесных пожаров. – Если бы цены остались такими, какими они были заявлены, когда еще надеялись, что на египетские курорты поднимут чартеры из разных городов, а не только регулярки из столицы. Вот, например, 5 звезд, все включено, неделя на двоих – 95 тыс. Но, боюсь, это очередной миф.

Однако отечественная туриндустрия так просто сдаваться не собирается: ее представители уже направили письмо Мишустину, в котором обосновывают свою просьбу о расширении полетных программ из РФ в Египет, а также о возобновлении чартерного авиасообщения с египетскими курортами из разных российских регионов.

Напомним, для въезда в Египет необходим ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета прямым рейсом (от него освобождаются предъявившие сертификат о вакцинации, включая прививку отечественной вакциной, сделанной не позднее, чем за 14 дней до поездки). При отсутствии отрицательного теста или справки об антителах туристы, прибывающие в международные аэропорты Хургады, Шарм-эль-Шейха, Луксора, Марса-Алама и Табы, могут пройти тестирование в аэропорту по цене $30, оплата наличными. Аэропорт можно покинуть до получения результатов.

С начала пандемии в Египте с населением более 100 млн человек зарегистрировано 284170 случаев COVID-19, из них 229167 пациентов выздоровели, а 16 514 человек умерли. К середине лета ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась: в мае-июне суточный прирост заболевших составлял более 1000 человек, в июле – всего 30-50 человек.

Уника новости 31.07.2021 11:05 — дата и время публикации