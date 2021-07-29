Россиянам рассказали, как не напиваться в отпуске

Россиянам рассказали о способах борьбы со страхами и тревогой в путешествиях. Об этом рассказала гештальт-терапевт и юнгианский психолог Любовь Колтунова в интервью агентству РИА Новости.

Фото: Кадр из сериала "Наша Russia" Кадр из сериала "Наша Russia"

Она объяснила, что в новом незнакомом месте многие туристы испытывают страх, раздражение и желание напиться.

Эксперт предложила, чтобы этого избежать, по максимуму изучить новую территорию, устроить прогулки по району, пройтись по ближайшим магазинам и кафе.

В первые дни отпуска стоит спокойно отдохнуть, а не бежать на утомительные экскурсии.