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Россиянам рассказали, как не напиваться в отпуске

Диана Товсепова
1 час назад

Россиянам рассказали о способах борьбы со страхами и тревогой в путешествиях. Об этом рассказала гештальт-терапевт и юнгианский психолог Любовь Колтунова в интервью агентству РИА Новости.

Россиянам рассказали, как не напиваться в отпуске
Фото: Кадр из сериала "Наша Russia"Кадр из сериала "Наша Russia"

Она объяснила, что в новом незнакомом месте многие туристы испытывают страх, раздражение и желание напиться.

Эксперт предложила, чтобы этого избежать, по максимуму изучить новую территорию, устроить прогулки по району, пройтись по ближайшим магазинам и кафе.

В первые дни отпуска стоит спокойно отдохнуть, а не бежать на утомительные экскурсии.

Ранее "Рамблер" рассказывал о причинах, по которым могут не выпустить за границу.

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