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Россиянам раскрыли способ справиться с желанием напиться в отпуске

Lenta.ru
1 час назад

Россиянам раскрыли несколько способов, как справиться со страхами и тревогой в путешествиях. Об этом рассказала гештальт-терапевт и юнгианский психолог Любовь Колтунова в интервью РИА Новости.

Россиянам рассказали, как справиться с желанием напиться в отпуске
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она объяснила, что, попадая в незнакомое место или страну, для туриста естественно испытывать стресс и прочие негативные эмоции. Тревожные состояния, по словам Колтуновой, возникают во время адаптации психики человека к изменениям. Поэтому путешественники начинают неожиданно проявлять агрессию, раздражение, гнев и испытывать желание напиться.

Чтобы такого не происходило, эксперт порекомендовала в первые два дня путешествия по максимуму изучать новую территорию — исследовать ближайшие магазины и кафе, гулять по району проживания, узнавать о способах досуга.

По словам Колтуновой, в первые дни приезда на курорт стоит посвятить время спокойному отдыху, а не бежать на экскурсии или встречи. Кроме того, психолог напомнила, что все люди, несмотря на их культурные и языковые различия, одинаковые. «То, что все мы похожи, может побороть вашу тревогу», — считает она.

Ранее в июле психолог рассказала о способах избавиться от страха полета на самолете. Так, побороть тревожность перед посадкой на рейс может помочь использование специальных дыхательных техник.

Новости путешествий,РИА Новости,
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