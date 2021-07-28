Телеведущий Кожухов раскритиковал российские курорты

Популярный российский телеведущий и путешественник Михаил Кожухов раскритиковал отечественные курорты из-за низкого качества обслуживания. Свою позицию он высказал в разговоре с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

Кожухов отметил, что считает Россию прекрасной страной, однако путешествовать по ней непросто.

«То есть легче сделать путешествие в Новую Зеландию, чем на Колыму. Потому что, как только перед тобой и прекрасной родиной возникает человек, то может оказаться, что у вас с ним представления о комфорте, сервисе и уюте абсолютно разные», — сказал путешественник.

По словам телеведущего, на «вожделенной для многих» Камчатке в настоящее время начался «курортный синдром». Он объяснил, что местные жители будто пытаются заработать деньги на туристах на несколько лет вперед.

Путешественник призвал россиян не экономить на путешествиях, потому что впечатления от них останутся навсегда. Кожухов также предположил, что в России начнется ажиотаж на поездки за границу, как только страна выйдет из «красной зоны».