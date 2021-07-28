Туристам не дают улететь из Симферополя

28 июля на трассе в аэропорт Симферополя образовалась километровая пробка на въезд. Как сообщает корреспондент ИА DEITA.RU, движение затруднено настолько, что пассажирам, чтобы не опоздать, приходилось выходить из машин и с чемоданами идти, а то и бежать к аэропорту через поле.

Фото: Deita.ru Deita.ru

По словам очевидцев, затор собрался из-за того, что шлагбаумы на въезде в аэропорт перекрыли из-за чьего-то ареста. Возможно, блокировка шлагбаумов как-то связана с прокурорской проверкой по факту вчерашней посадки самолета "Boeing 738" авиакомпании "Якутия", который приземлился с вибрациями в двигателе. СМИ сообщали о том, что посадка была экстренной, но аэропорт Симферополя опроверг информацию, заявив, что 27 июля все принятые рейсы были плановыми.