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Туристам не дают улететь из Симферополя

Deita.ru
1 час назад

28 июля на трассе в аэропорт Симферополя образовалась километровая пробка на въезд. Как сообщает корреспондент ИА DEITA.RU, движение затруднено настолько, что пассажирам, чтобы не опоздать, приходилось выходить из машин и с чемоданами идти, а то и бежать к аэропорту через поле.

Туристам не дают улететь из Симферополя
Фото: Deita.ruDeita.ru

По словам очевидцев, затор собрался из-за того, что шлагбаумы на въезде в аэропорт перекрыли из-за чьего-то ареста. Возможно, блокировка шлагбаумов как-то связана с прокурорской проверкой по факту вчерашней посадки самолета "Boeing 738" авиакомпании "Якутия", который приземлился с вибрациями в двигателе. СМИ сообщали о том, что посадка была экстренной, но аэропорт Симферополя опроверг информацию, заявив, что 27 июля все принятые рейсы были плановыми.

Тем не менее, Южная транспортная прокуратура начала проверку. Авиакомпания "Якутия" уже настолько прославилась своими постоянными задержками рейсов, что после многочисленных жалоб клиентов ей сначала заинтересовалась Дальневосточная транспортная прокуратура, а потом и Минтранс. На этот раз самолет, приземлившийся в Симферополе при вибрации двигатели, задержали перед обратным рейсом всего лишь на 15 часов.

Новости путешествий,Минтранс РФ,РИА "Дейта",
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