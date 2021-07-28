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Россиян на Кипре оштрафовали на 52 тысячи из-за масок

Елизавета Назарова
1 час назад

Российские туристы, отдыхающие на Кипре, пожаловались на огромный штраф за отсутствие масок. Об этом сообщает Tourdom со ссылкой на группу "ВКонтакте".

Россиян на Кипре оштрафовали на 52 тысячи из-за масок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно тексту в посте, туристы зашли в супермаркет без масок, а к ним подошли полицейские и выписали штраф на 52 тысячи рублей.

«Зашли, расплавленные от жары и красные, забыли про маски. Минут через пять появляются полисмены и штрафанули нас, родителей, на 300 евро каждого! Никакого предупреждения, ничего предварительного, прямо взяли и рубанули, блин! Их даже не остановила наша многодетность! Мы в шоке от этого беспощадного подхода кипрской системы. Ужас! Это нам сейчас надо отдать 52 тыс. за отсутствие тряпочек на лице? При этом в этот же день прошли все антиковидные барьеры для Flight Pass»

В комментариях путешественники посочувствовали россиянам, но отметили, что нужно ознакомиться с правилами страны перед въездом в нее. Как пояснили в обсуждении, на Кипре практически везде сейчас нужны маски.

Ранее "Рамблер" сообщал, что на Кипре признали российские сертификаты о вакцинации.

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