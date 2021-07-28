Россиян на Кипре оштрафовали на 52 тысячи из-за масок

«Зашли, расплавленные от жары и красные, забыли про маски. Минут через пять появляются полисмены и штрафанули нас, родителей, на 300 евро каждого! Никакого предупреждения, ничего предварительного, прямо взяли и рубанули, блин! Их даже не остановила наша многодетность! Мы в шоке от этого беспощадного подхода кипрской системы. Ужас! Это нам сейчас надо отдать 52 тыс. за отсутствие тряпочек на лице? При этом в этот же день прошли все антиковидные барьеры для Flight Pass»