Россиян на Кипре оштрафовали за отсутствие масок

Информация о жестком контроле за ношением масок на Кипре и больших штрафах подтверждается конкретными примерами.
Судя по сообщению в сети «ВКонтакте», 52 тыс. руб. придется заплатить семье, которая пренебрегла правилами в супермаркете.
«Зашли, расплавленные от жары и красные, забыли про маски. Минут через пять появляются полисмены и штрафанули нас, родителей, на 300 евро каждого! Никакого предупреждения, ничего предварительного, прямо взяли и рубанули, блин! Их даже не остановила наша многодетность! Мы в шоке от этого беспощадного подхода кипрской системы. Ужас! Это нам сейчас надо отдать 52 тыс. за отсутствие тряпочек на лице? При этом в этот же день прошли все антиковидные барьеры для Flight Pass»,
– пишет автор поста.
Многие комментаторы посочувствовали. Однако ограничения, которые устанавливают различные страны, в том числе и Кипр, едины для всех. Исключения возможны, но не всегда. Такой случай лишний раз доказывает, что туристам нужно внимательно изучать правила пребывания на курортах.
«Хорошо, что вы написали эту тему тут, чтобы другие на вашем примере также не нарвались на такие большие суммы»,
– рассуждают в комментариях к публикации.
По словам директора кипрской принимающей компании «Глория Тревел Сервисес» Ольги Черкез, маски необходимо носить людям старше 12 лет теоретически везде.
«Исключение можно сделать во время занятий спортом. Поэтому я всегда хожу в спортивном костюме»,
– говорит эксперт.
Помимо требования о ношении масок в общественных местах, у туристов старше 12 лет должен быть оформлен CyprusFlightPass. Без него их не пустят в гостиницы, заведения общепита, торговые центры и магазины, кинотеатры, ночные клубы, общественный транспорт, салоны красоты, госучреждения и т. д. Нарушителям грозит штраф до 300 евро. Такие условия начали действовать на Кипре с 20 июля.