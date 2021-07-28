Таиланд может открыться для россиян осенью

Открытие Таиланда для российских туристов ожидается осенью. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что Россия и Таиланд собираются проработать вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19. Это будет первым шагом к открытию границ и возобновлению авиасообщения между странами.

26 июля Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Таиланда провели конференцию. Эксперты отмечают, что эта встреча может стать шагом к взаимному признанию сертификатов.