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Таиланд может открыться для россиян осенью

Елизавета Назарова
2 часа назад

Открытие Таиланда для российских туристов ожидается осенью. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что Россия и Таиланд собираются проработать вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19. Это будет первым шагом к открытию границ и возобновлению авиасообщения между странами.

26 июля Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Таиланда провели конференцию. Эксперты отмечают, что эта встреча может стать шагом к взаимному признанию сертификатов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что привитым российским туристам разрешат въезд в Таиланд.

Новости путешествий,Видео,Роспотребнадзор,
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