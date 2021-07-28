Открылся самый высотный пятизвездочный отель в мире

Новый J Hotel Shanghai Tower, открывшийся 19 июня, претендует на звание самого высотного отеля в мире. Он занимает верхние этажи Шанхайской башни. Ее высота, напомним, 632 метра.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

В новом отеле J Отель Shanghai Tower 165 номеров, из них 34 люкса. К услугам гостей круглосуточные услуги персонального дворецкого, крытый бассейн, туалетные принадлежности от Hermes и Diptyque, ванны в форме лепестков магнолии, роскошный спа-салон и китайский чайный сервиз в каждом номере.

В отеле есть четыре типа люксов, самый дорогой из них — «Шанхайский люкс» площадью 380 квадратных метров. Помимо спальни, в люксе есть гостиная, кабинет, кухня, физиотерапевтическая зона и гардеробная.

Минимальная стоимость номера за ночь — 3 601 юань (порядка 41 000 рублей), средний люкс обойдется уже в 67 628 юаней за ночь — это космические 771 000 рублей.

В отеле семь ресторанов, один из них без преувеличения под облаками, на верхнем 120 этаже. Есть рестораны японской и итальянской кухни, а зал для чайных церемоний.

Новый J Hotel Shanghai Tower принадлежит одной из крупнейших государственных гостиничных компаний Китая Jin Jiang International.

Интересный факт: по версии Книги рекордов Гиннеса, самым высоким отелем в мире признан отель Gevora в Дубае. Его высота 356 метров. Дело в том, что официально звание самого высокого отеля может быть присвоено только если здание полностью используется как гостиница отеля. А китайский J, напомним, занимает только верхнюю часть Шанхайской башни.