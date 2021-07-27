На Японию обрушится мощный тайфун

Мощный тайфун «Непартак» движется к берегам Японии и обрушится на нее утром 28 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Тайфун сформировался в Тихом океане и сейчас находится в 230 километрах от суши. Под основным ударом стихии окажется северо-восточная часть японского острова Хонсю, однако шторм захватит и другие регионы страны. Жители районов уже предупреждены об угрозах разлива рек и схода оползней.

Синоптики считают, что во время тайфуна на северо-востоке Японии выпадет около 200 миллиметров осадков, а в Токио и окрестностях — около 100 миллиметров. На 27 июля скорость ветра в центре тайфуна достигает 20 метров в секунду, с порывами — 30 метров в секунду, а ближе к Хонсю может вырасти до 35 метров в секунду.