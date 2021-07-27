Названа самая опасная во время пандемии страна

Самой опасной страной для здоровья туристов во время пандемии коронавирусной инфекции названа Турция. Об этом путешественников предупредило издание Turizm Gazetesi со ссылкой на результаты исследования немецкой туристической компании FTI Group.

Так, согласно данным аналитиков, именно из Турции возвращается наибольшее число инфицированных COVID-19, при том что за последние два месяца уровень заражения в стране характеризуется как крайне низкий и составляет от 0,02 до 0,11 процента.

Положительные результаты ПЦР-тестов оказались у путешественников, преимущественно отдыхавших на юге страны — в районе Даламана, Мармариса и Бодрума, где процент заболевших среди отдыхающих составил около 0,03 процента.

С начала июля 2021 года уровень заболеваемости туристов коронавирусной инфекцией в республике поднялся в три раза по сравнению с предшествующими показателями.

Также отмечается, что несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию на Майорке и Канарских островах за последние восемь недель выявлено лишь 0,53 процента зараженных от общего числа путешественников, а на курортах Греции — 0,014 процента.