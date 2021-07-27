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В Италии выпал град размером с яблоко

Даня Виттиг
1 час назад

Итальянский регион Эмилия-Романья подвергся неожиданному удару стихии. Ураганный ветер, мощнейшие ливни и град необычайно крупного размера. Власти перекрыли автомобильную трассу A1 из-за падающих с неба "ледяных булыжников".

В Италии выпал град размером с яблоко
Фото: Depositphotos Depositphotos

На фотографиях очевидцев отдельные градины достигают размера яблока, почти перекрывая собой ладонь взрослого человека. Град разбил лобовые и задние стекла авто и оставил заметные вмятины на всех металлических поверхностях автомобилей.

Спасательные службы сообщают, что получили уже несколько сотен обращений от граждан. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести из-за дерева, упавшего на припаркованный у обочины дороги фургон. Двое человек были госпитализированы после обрушения черепицы с крыш домов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сочи снова будет ливень.

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