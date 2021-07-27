В Италии выпал град размером с яблоко

На фотографиях очевидцев отдельные градины достигают размера яблока, почти перекрывая собой ладонь взрослого человека. Град разбил лобовые и задние стекла авто и оставил заметные вмятины на всех металлических поверхностях автомобилей.

Спасательные службы сообщают, что получили уже несколько сотен обращений от граждан. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести из-за дерева, упавшего на припаркованный у обочины дороги фургон. Двое человек были госпитализированы после обрушения черепицы с крыш домов.