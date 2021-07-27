Сочи вновь предстоит пережить опасный ливень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики вновь прогнозируют ливни в районе большого Сочи. В 2021 году это будет третий случай непогоды. Об этом сообщает РИА Новости.
"В течение суток (27 июля) в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений, которые могут привести к опасным явлениям. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождем. За 12 часов выпадет большое количество осадков - 40-50 миллиметров. Одновременно с постоянным дождем будет ливневый дождь", - сказал Вильфанд.
При таком темпе осадков вода сразу попадает в русла рек, поэтому на реках региона прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок, и возрастает риск схода селевых потоков.
"На реке Кубань ожидается подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок... Помните запомнившийся эпизод с Крымском в 2012 году? Ситуация сейчас близка к этому. С чем это связано? Теплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение вверх воздушных масс... Был ряд расчетов после Крымска, что эти небольшие горы вызывают интенсивные осадки. Это бывает, в 2014 году был эпизод. Периодически бывает, в этом году подряд уже три эпизода", - уточнил Вильфанд.
Любые опасные процессы в атмосфере связаны с интенсивным перемещением воздушных масс, и на юге Краснодарского края такие условия могут быть созданы, благодаря сочетанию трех факторов. Над Черным морем летом образуется ложбина низкого давления, благодаря которой в атмосфере возникают вертикальные потоки. А с запада перемещаются воздушные массы и упираются в горы. Это создает дополнительные условия для усиления циркуляции воздушных потоков в атмосфере. Когда к этим двум факторам добавляется появление фронтального раздела, то возникают ливни.
По мнению Вильфанда, каждый эпизод неблагоприятной погоды становится опасным. Он напомнил, что одним из факторов наводнения в Крымске была неочищенная река. В Сочи и окрестностях также есть рукотворные факторы. Например вырубка деревьев вдоль русел рек, связанная со строительством, ослабляет способность почв впитывать влагу и приводит к тому, что весь дождевой поток оказывает в реке и размывает ее берега.
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