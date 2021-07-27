Сочи вновь предстоит пережить опасный ливень

"На реке Кубань ожидается подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок... Помните запомнившийся эпизод с Крымском в 2012 году? Ситуация сейчас близка к этому. С чем это связано? Теплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение вверх воздушных масс... Был ряд расчетов после Крымска, что эти небольшие горы вызывают интенсивные осадки. Это бывает, в 2014 году был эпизод. Периодически бывает, в этом году подряд уже три эпизода", - уточнил Вильфанд.