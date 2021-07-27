«Молодым нечего делать»: россиянин описал отдых в Абхазии

Россиянин побывал в Абхазии и описал свою поездку словами «молодым тут нечего делать». О том, почему он не советует отдыхать в стране туристам до 45 лет, путешественник рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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По словам мужчины, из-за отсутствия опыта молодые туристы могут столкнуться с проблемами при бронировании жилья. Как признался автор блога, он сам попал в неприятную ситуацию по приезде на курорт — комната, которую он решил снимать у частников, не соответствовала фотографиям в сети, а предоплату ему не вернули.

«Ты либо живешь в дорогом отеле, либо в дешевом клоповнике, не таком, какой изначально был на картинке», — считает россиянин.

Кроме того, по мнению путешественника, в Абхазии абсолютно нет никаких развлечений. Из досуга на курорте он назвал только «выпить» и «подраться», вечеринки в отелях он сравнил с «дискотеками из 90-х» и, помимо прочего, отметил большое количество «пьяных туристов и злых местных».

«К мужчинам пристают туристы со всякими пьяными драками, девушкам тоже достается, не трогают только пенсионеров», — заявил автор блога.

В заключение россиянин поделился разочарованием от организации экскурсий. Он объяснил, что несмотря на среднюю стоимость туров и разных прогулок, «попадаешь на что-то дешевое, грязное и разрушенное».

«Молодым тут нечего делать, кушать и пить можно и дома. Толком и посмотреть нечего», — добавил турист.