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В Турции выявили максимальное число заболевших COVID-19 с мая

Анна Арсеньева
2 часа назад

В Турции зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости коронавирусом с 9 мая. В понедельник, 26 июня, в стране выявили 15 191 новый случай COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Турции.

В Турции выявили максимальное число заболевших COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"За последние 24 часа проведено 224 198 тестов, выявлен 15 191 случай [заражения]. Умерли 63 человека. Теперь общее число инфицированных превышает 5,514 млн", - говорится в ежедневной сводке ведомства.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Греции и на Кипре заболеваемость достигла максимума.

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