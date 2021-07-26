В Турции выявили максимальное число заболевших COVID-19

В Турции зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости коронавирусом с 9 мая. В понедельник, 26 июня, в стране выявили 15 191 новый случай COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Турции.
"За последние 24 часа проведено 224 198 тестов, выявлен 15 191 случай [заражения]. Умерли 63 человека. Теперь общее число инфицированных превышает 5,514 млн", - говорится в ежедневной сводке ведомства.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Греции и на Кипре заболеваемость достигла максимума.