В Турции выявили максимальное число заболевших COVID-19

В Турции зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости коронавирусом с 9 мая. В понедельник, 26 июня, в стране выявили 15 191 новый случай COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Турции.